VIDEO: 'Groningers, laat je niet besodemieteren!'

In een videocompilatie spraken diverse mensen vrijdagavond tijdens de fakkeltocht hun steun uit aan de gedupeerden van de aardbevingsproblematiek.

'Wij laten aan heel Nederland zien dat Groningen klaar is met praten', zeggen Marko Datema en Mariska de Lange. Zij kraakten hun droomhuis in Middelstum. 'Het is tijd voor actie.'

Besodemieteren

'Groningers, laat je niet besodemieteren', laat cabaretier Bert Visscher weten. 'Wij zijn al wakker geschud. Nu zij nog.'

Algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen geeft aan dat rondom de wedstrijd tegen ADO Den Haag aandacht is voor de problematiek. 'Ook wij zijn bereid tot actie.'

Piet van Dijken is net als vorig jaar van de partij bij de fakkeltocht. 'Eigenlijk had het helemaal niet gemoeten', verzucht hij. 'Een keer de fakkeloptocht en dan moet je wakker zijn. Dat zijn ze nog steeds niet.'

'We willen onze toekomst terug', zijn de woorden van gedeputeerde Eelco Eikenaar. 'Een toekomst die we zelf kunnen vormgeven.'

'Eensgezindheid uitstralen en beleven'

Jan Wigboldus (Groninger Gasberaad): 'Dit moet het begin zijn van eensgezindheid beleven en uitstralen. Als de zon straks tegen het voorjaar gaat schijnen, hoop ik dat dit parallel loopt met onze gedachten en meningen over de gaswinning.'

'Probleem van ons allemaal'

Voor Jorien de Lege van Milieudefensie is de aardbevingsproblematiek geen Gronings probleem. 'Het is een probleem van ons allemaal. We zijn allemaal buren van elkaar. Samen komen we van de gasverslaving af.'

'We zijn trots op alle gedupeerden die er willen zijn en met allen die solidair zijn met de gedupeerden', zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad. 'De aardbeving van vorige week had nooit mogen gebeuren. Groningen verdient beter.'

'Den Haag, doe iets!'

Dat gevoel bekruipt ook nachtcommissaris Chris Garrit. 'De gaswinning in Groningen is echt zo'n onderwerp dat het daglicht niet kan verdragen. Al jaren worden we door Den Haag aan het lijntje gehouden. Dit moet een keer stoppen. Den Haag, doe iets!'

Ook Rob Verhofstad uit zijn zorgen namens de Hanzehogeschool Groningen. Hij is bezorgd over de werknemers en studenten aan de Hanze. 'Ze verdienen een plek die veilig is om te werken en te studeren.'

Onrust, stress, ruzies, onmacht, woede

'Al vijf jaar lang worden ons zekerheid, veilig en rust afgenomen', vat Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging samen. 'Onrust, stress, ruzies, pensioenverlies, overlast, gedoe, onmacht, woede. We willen niet meer. We willen doorgaan met leven.'

Het laatste woord in de videoboodschap is aan Groninger van het Jaar Freek de Jonge. 'De politiek zit in het nauw. Zet druk en protesteer!'