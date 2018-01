Jesse Klaver loopt de fakkeltocht: 'Niemand mag zo leven'

GroenLinks-voorman Jesse Klaver snapt 'donders goed' dat Groningers geen vertrouwen meer hebben in de politiek.

'Als je zo veel jaar in de ellende zit en er gebeurt niks, dan snap ik dat je het vertrouwen kwijt raakt', zegt hij tijdens het lopen van de fakkeltocht door de binnenstad.

'De enige plek waar ik wilde zijn'

'Dit is de enige plek waar ik wilde zijn. Het is van groot belang om te laten zien dat Groningers er niet alleen voor staan. De politiek in Den Haag had al lang een oplossing moeten regelen. Die is er niet, dus wat ik minimaal kan doen is laten zien dat we de mensen hier niet in de steek laten.'

Bang

Hij trekt de vergelijking met bezorgde ouders die hij donderdag sprak. Ze waren bang voor de veiligheid van hun kinderen tijdens de zware storm die over Nederland trok. 'Dat is hier dagelijkse praktijk. In zulke omstandigheden mag je niemand laten leven.'

