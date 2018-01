The voice of Holland is voorbij voor Kira Dekker: 'Je hoort hier niet thuis'

Voor zangeres Kira Dekker zit The voice of Holland erop. Haar coach Sanne Hans besloot haar niet mee te nemen naar de liveshows.

Ze zong in de laatste knockout-ronde het nummer All my Life van Krezip. Anouk, een van de andere coaches, maakte gehakt van het optreden van Kira Dekker.

'Ik zou je direct naar huis sturen'

'Je hoort hier niet thuis. Geen idee hoe je hier terecht bent gekomen, ik zou je direct naar huis sturen. Er zijn mensen uit vorige afleveringen vertrokken die tien keer beter waren dan jij.'

