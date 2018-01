Zeilster Bes in winnende boot vierde etappe Ocean Race

De Groningse zeilster Annemieke Bes heeft met haar team Sun Hung Kai/Scallywag uit Hongkong de vierde etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen.

De andere boten zijn nog niet gearriveerd in de haven van Hongkong.

'Te gek'

'Dit is te gek om mee te maken. Ik kan het bijna niet bevatten dat we hier in Hongkong, de thuishaven van Scallywag, als eerste aankomen. Het is bizar wat we allemaal hebben meegemaakt, zoals Alex Gough die overboord sloeg. Hoe we daarop hebben gereageerd, maakt me zo trots.'

