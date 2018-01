'Meer dan 12.000 deelnemers aan fakkeltocht'

Meer dan 12.000 mensen liepen vrijdagavond mee in de fakkeltocht. Dat maakte Derwin Schorren namens de Groninger Bodem Beweging bekend.

'And still counting. Morgen wordt het definitieve aantal bekend. Fantastisch dat jullie er allemaal waren. Ik hoop eigenlijk dat we hier voor het laatst hebben gestaan.'

Vorig jaar liepen 4.000 mensen de fakkeltocht. Vanwege de drukte op de Vismarkt startte de tocht eerder dan gepland uit angst voor een onveilige situaties.

Onder andere Commissaris van de Koning René Paas, GroenLinks-voorman Jesse Klaver en burgemeester Peter den Oudsten liepen mee.