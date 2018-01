'Gereformeerde preek' slaat aan tijdens 'lutje' Fakkeltocht

Ruim 300 demonstranten, tientallen fakkels, warme chocolademelk en bevlogen sprekers. Dat zijn de recepten voor de alternatieve fakkeltocht in Appingedam, die georganiseerd is voor mensen die niet in Groningen kunnen meelopen.

De wind snijdt de Damsters in het gezicht, maar dat deert de mensen niet. Er staat een vuurkorf klaar en ook een terrasverwarmer zorgt voor een vleugje warmte. Terwijl de fakkels worden uitgedeeld, wordt er een plaat gedraaid van Bon Jovi.

De Groningers zijn rustig, maar die rust is maar schijn. Wanneer je met ze praat, proef je de boosheid. De onrecht die hen boos maakt.

'Genoeg is genoeg', schreeuwt initatiefnemer Harry Rozema, die de alternatieve fakkeltocht organiseert. Hij krijgt bijval van burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam. 'Geweldig om te zien hoeveel mensen hier zijn. We laten hier het geluid horen richting Den Haag: de gaskraan moet dicht, en de geldkraan moet open. Laat die boodschap daar overkomen.'

Het gaat er bij de demonstranten in als het evangelie bij een ouderling. Die ouderling van dienst is Dick Kleijer, wanneer hij zijn preek start. 'Het is net een gereformeerde preek', verkondigt hij vol woede. 'Drie punten: woede, boosheid, maar ook hoop. Hoop dat mensen willen strijden voor rechtvaardigheid in Groningen.'

De Delfzijlster wethouder Jan Menninga ziet het allemaal aan. 'De boodschap moet nu wel helemaal overkomen in Den Haag. De Kamer, de regering moet nu zien dat het menens is. Lukt dat niet, dan gaan we weer actievoeren en dan een slag harder.'

Rozema is na afloop tevreden met de opkomst. Maar ook hij denkt dat wanneer 'Den Haag' de boel blijft traineren, verschillende Groningers radicaliseren.

'Je ziet gewoon dat de emoties toenemen, de verharding toeneemt. Zowel bij de burgers als bij de politiek, en dat moet ook. Het is belangrijk. We moeten de boel hier met elkaar leefbaar houden.'

