Ook Pieter van der Zweep sneuvelt bij The voice; Ronald Klungel wel door (update)

Het The voice-avontuur van Van der Zweep is voorbij. (Foto: Pieter van der Zweep/Twitter)

Net als Kira Dekker ligt ook zanger Pieter van der Zweep uit Delfzijl uit The voice of Holland. 'Het ging echt te gek. Ik ben heel blij', aldus Van der Zweep na afloop. Coaches Anouk en Sanne waren positief over zijn zang, maar vonden zijn 'vrolijke optreden' niet helemaal passen bij het nummer 'Onderweg' van Abel.

Later naar huis gestuurd

In eerste instantie was zijn vertolking goed genoeg voor een stoeltje in het team van coach Ali B. De rapper was later op de avond dermate onder de indruk van de zangkwaliteiten van Demi dat hij Van der Zweep alsnog naar huis stuurde.

Ronald Klungel

Coach Ali B. had wel een finaleplek over voor Ronald Klungel uit Groningen. Hij vertolkte het nummer 'Nothing ever hurt like you', wat hem een plek bij de beste drie opleverde en dus een plaats in de live-shows.

