Slagter klimt naar plek drie in Australië: 'Blij dat dit nu al lukt' (Foto: Damian Murphy)

Tom-Jelte Slagter is naar de derde plaats opgeschoven in het algemeen klassement van de Tour Down Under. In de voorlaatste rit werd de Groninger derde.

Zijn achterstand op leider Daryl Impey bedraagt zestien seconden. 'Petje af voor Porte' De etappe naar Willunga Hill werd gewonnen door Richie Porte. De Australiër sprong weg op de slotklim en hield Impey acht seconden achter zich. Slagter moest tien tellen toegeven.

'Porte deed wat iedereen verwachtte. Daar neem ik m'n petje voor af. Ik heb geprobeerd me zoveel mogelijk te verstoppen en te wachten tot de laatste kilometer. Daar moest alles eruit', vertelde Slagter, die de Australische etappekoers in 2013 op zijn naam schreef. Nieuwe ploeg De Groninger heeft goede kansen om in z'n eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg Dimension Data op het podium te eindigen bij een World Tour-wedstrijd. 'Ik ben heel gemotiveerd. Je wilt natuurlijk ook meteen goed beginnen. Dat ik als kopman start geeft wel druk en daar wil ik ook naar presteren. Ik ben heel blij dat het nu al lukt.' De Tour Down Under wordt zondag afgesloten met een vlakke rit van 90 kilometer in en rond Adelaide. Bekijk de finale van de vijfde etappe