Pas op als je de weg op gaat. Door bevriezing van natte weggedeelten en winterse neerslag kunnen wegen in het noorden glad zijn. In de loop van zaterdagochtend zal de gladheid verdwijnen.

Vanwege de weersomstandigheden heeft het KNMI code geel afgegeven.

Ook zondag glad

In de nacht naar zondag kan het opnieuw in het hele land plaatselijk glad worden. Ook deze gladheid zal in de tweede helft van de ochtend verdwijnen.