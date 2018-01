Geen fakkeltochten meer: 'Eventuele volgende acties zullen harder zijn'

De fakkeltocht in Stad kon op veel belangstelling rekenen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Dit was de laatste fakkeltocht. Mocht er weer een aanleiding zijn om te protesteren, dan denk ik dat het iets harder wordt.' Dat stelt Groninger Bodembeweging-voorzitter Jelle van der Knoop na de geslaagde fakkeltocht in de Stad Groningen.

Ruim 12.000 mensen liepen daar mee uit protest tegen de gaswinning in Groningen.

'Het leeft enorm'

Van der Knoop kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de massale belangstelling voor de tocht. 'Als je in tien dagen tijd zoiets kunt organiseren, dan leeft dit ontzettend onder de bevolking. Het is een heel zwaar punt in de hoofden van de mensen.'



Je ziet dat de emoties toenemen, dat de verharding toeneemt Harry Rozema - Organisator alternatieve fakkeltocht

Ook de alternatieve fakkeltocht in Appingedam trok veel deelnemers. Zo'n 300 demonstranten waren daar op de been, onder wie burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Organisator Harry Rozema is blij met de opkomst. Hij merkt dat de sfeer rond het gasdossier verandert.

'Je ziet dat de emoties toenemen, dat de verharding toeneemt. Zowel bij de burgers als de politiek. Dat moet ook, dat is belangrijk. We moeten er met elkaar voor zorgen dat we het gebied veilig en leefbaar houden.'

