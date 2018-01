Deel dit artikel:











Jan Mulder: 'Last koningsdag in Stad af!' Jan Mulder (Foto: Levin den Boer/ANP)

'De majesteit is ook deel van de regering. Vertel hem dat de regering niet welkom is! Veroorzaak zo'n politieke rel dat de professionele zoethouders in Den Haag een keer bang worden, en niet wij.'

Dat zijn de woorden van columnist Jan Mulder in een vurig betoog aan de lopers van de fakkeloptocht, vrijdagavond. Breken Mulder roept Groningen op om te zorgen voor politieke reuring en alle betrekkingen met Den Haag te breken. 'Geen! Geen! 'Geen mensen in onderdanige Groningse klederdracht aan een tafel van 'Alders de Zwakke'. Geen! Geen! Alle betrekkingen verbreken. Eens kijken wat er dan gebeurt in het fijne land waar Mark Rutte het altijd zo verliefd over heeft.' Bekijk de volledige boodschap van Jan Mulder boven dit artikel of in de onderstaande tweet.

