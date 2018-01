Expeditie Grunnen speelt Dr. Love: 'Jeroen heeft een vriendin'

Prille liefde voor Jeroen Hanssens uit Nieuwolda, dankzij Expeditie Grunnen. In een oproep van het tv-programma vertelde Jeroen dat hij een vriendin zocht. Nog geen maand later heeft hij het geluk gevonden.

'Blond, brunette, dat maakt me niet uit, als ze maar een goed hart heeft', vertelde hij vorige maand in het programma. Met een goede baan, een eigen huis en katten miste er alleen nog een vrouw. Presentator Ronald Niemeijer maakte met hem een oproepje voor de uitzending van Expeditie Grunnen.

Samenwonen

Na de uitzending van krijgt Jeroen een berichtje via Facebook van een vrouw. 'We hebben begin januari afgesproken en het klikte goed. Inmiddels hebben we het zelfs al over samenwonen gehad.'

Voorzichtig

Veel meer wil Jeroen er niet over vertellen. 'Het is nog pril en ik wil haar niet afschrikken met een camera. Eerst moet ze nog mijn ouders ontmoeten. Daarna mogen jullie weer langskomen.'

Lees ook:

- Expeditie Grunnen: Jeroen zoekt een vrouw voor in zijn kerststulpje