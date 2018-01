Deel dit artikel:











Bomen de lucht in bij Zuidelijke Ringweg De bomen krijgen een tijdelijke plek bij de Helperzoomtunnel (Foto: Martin Drent/RTV Noord) De bomen gaan met kluit en al op transport (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Een bijzondere klus bij de Zuidelijke Ringweg in Groningen dit weekend. Wie over de ringweg rijdt, kan een aantal bomen de lucht in zien gaan. Aannemer Herepoort verplaatst namelijk elf bomen langs de Europaweg.

Ze krijgen een tijdelijke nieuwe plek. De bomen gaan naar Helperzoomtunnel, die nu wordt gebouwd, een paar kilometer verderop. Minder kaal Voor de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ring worden in totaal zeshonderd bomen gekapt. Daar komen meer nieuwe exemplaren voor terug, maar die hebben even tijd nodig om te groeien. Om het niet zo 'kaal' te laten lijken als de werkzaamheden over enkele jaren klaar zijn, blijven 150 bomen gespaard. Het zijn vooral de wat jongere lindes en iepen van twaalf meter hoog. Logeerplek De bomen gaan met kluit en al op transport. Medewerkers van Herepoort hebben de wortels tot ruim een meter diepte afgegraven. De bomen gaan liggend op een dieplader naar de Helperzoom, waar dit weekend een kraan staat om ze op hun logeerplek te zetten. Vanwege de werkzaamheden is de Europaweg deels afgesloten. Het gaat om het stuk langs de kantoren van onder meer TKP, het grote rode gebouw langs de ring. Verkeer van en naar het Sontplein heeft geen last van de bomenverhuizing. Lees ook:

- Aannemer Zuidelijke Ringweg kan ondanks bomenkap niet vol gas geven

- Natuur en Milieufederatie 'heel erg teleurgesteld' over doorgaan bomenkap ringweg

- Dossier Zuidelijke Ringweg