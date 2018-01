Drents Gasberaad ziet levenslicht: 'Aardbevingen kennen geen grenzen'

De politieke partij Leefbaar Tynaarlo geeft op 7 februari in het Sprookjeshof in Zuidlaren het startschot van het Drents Gasberaad. Daarmee krijgt het Gronings Gasberaad een broertje.

'Het is van groot belang dat we ervoor waken dat de gaskraan niet langzaam in Groningen wordt dichtgedraaid om vervolgens de productie in de Drentse gasvelden fors open te draaien. Met alle gevolgen van dien. Gaswinning in Drenthe mag niet uitdraaien op hetzelfde debacle in Groningen', stelt de partij bij RTV Drenthe.

'Aardbevingen kennen geen grenzen'

Het Drents Gasberaad is een initiatief van Leefbaar Tynaarlo en John Franke uit Zuidlaren. Zij hebben inmiddels gesproken met Susan Top van het Groninger Gasberaad om een samenwerking op te richten. 'De conclusie was simpel: natuurlijk moeten we samenwerken', aldus beide verenigingen.

'Zodra het Drents Gasberaad is opgericht zullen we de samenwerking gaan bespreken en gaan we er vanuit dat we net als het Groninger Gasberaad aan gaan schuiven bij het overleg met de Nationaal Coördinator en de minister om ook voor Drenthe de zaken helder te gaan regelen, want aardbevingen kennen geen grenzen!'

