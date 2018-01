'Mister Vera' krijgt erepenning van de stad Groningen

Ongeveer 6700 concerten boekte hij, in 37 jaar tijd. Peter Weening, programmeur van poppodium Vera, drukte daarmee nadrukkelijk zijn stempel op de muziekscene in de stad.

Zaterdag kreeg hij daarvoor uit handen van burgemeester Peter den Oudsten de erepenning van de stad Groningen.

'Uitzonderlijke inzet'

Weening is sinds 1980 de artistiek verantwoordelijke bij Vera, dat één van de meest toonaangevende poppodia in Nederland is. Volgens Den Oudsten heeft hij met zijn 'uitnemende, uitzonderlijke inzet en daadkracht de Groninger samenleving gediend op cultureel en maatschappelijk terrein'.

Beroemde bands

Het zijn niet de minste bands die Weening naar Groningen wist te lokken: Slayer, Nirvana, Pearl Jam, The White stripes en vele andere grootheden werden in een vroeg stadium van hun carrière door hem geprogrammeerd.

Eerdere ontvangers van de Erepenning waren onder anderen Ron Jans, FC Groningen, historicus Beno Hofman en de Stichting Eurosonic/Noorderslag.



