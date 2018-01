Jong FC Groningen zet monsterzege op het scorebord tegen hekkensluiter: 9-0

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag geen spaan heel gelaten van Magreb'90. De ploeg van coach Alfons Arts won op eigen veld met maar liefst 9-0. Bij rust was het nog 2-0. Michael Breij, Joël Donald en David Browne scoorden alle drie twee keer.

Weggespeeld

De gasten uit Utrecht kregen vooral in de tweede helft alle kanten van het veld te zien. Het begin van de thuisploeg was meteen goed want al in de zevende minuut was het Browne die het net wist te vinden met een keiharde volley. Na twintig minuten spelen verdubbelde Donald de score met een intikker vanaf de rand van de zestiemeter.

Prachtig afstandsschot

Na de pauze ging het vlot. Eerst was het Robbert de Vos die met een prachtig afstandsschot de mooiste treffer van de middag voor zijn rekening nam: 3-0. Twee minuten later tikte een speler van Magreb'90 de bal in eigen doel en was de moraal bij de nummer laatst in de stand definitief gebroken.

Opgevoerde score

In de laatste twintig minuten voerden achtereenvolgens Donald, Breij, Gerald Postma opnieuw Breij en Browne de score op tot een ongekende 9-0. Met afstand de grootste overwinning van de groen-witten dit seizoen.

Larsen en Antuna

Kasper Larsen speelde een uur mee, maar voegt zich zondag niet de eerste selectie die in Tilburg tegen Willem II uitkomt. Antuna speelde ook zestig minuten mee. De Mexicaan reist morgen met het eerste elftal wel af naar Tilburg en begint in Brabant op de bank.

Stand en programma

Jong FC Groningen staat op de vierde plaats in de derde divisie met 32 punten uit zeventien wedstrijden.Op zaterdag 27 januari wacht de uitwedstrijd tegen de nummer vijf DVS'33 Ermelo.

Lees ook:

- Jong FC Groningen hervat competitie met gelijkspel