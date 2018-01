Bosker achtste op 5000 meter tijdens Wereldbeker in Erfurt

Schaatser Marcel Bosker uit Groningen is zaterdagmiddag tijdens wereldbekerwedstrijden in het Duitse Erfurt achtste geworden op de 5000 meter. Winaar werd de Noor Sverre Pedersen die een nieuw baanrecord van 6 minuten, 14 seconden en 66 honderdste neerzette.

Eindtijd

Bosker kwam tot een eindtijd van 6.21,73. De Italiaan Nicola Tumolero werd tweede, het brons ging naar de tot Canadees geneutraliseerde Nederlander Ted-Jan Bloemen die verrassend 2,5 halve seconde moest toegeven op winaar Pedersen.

Afwezigen

Olympisch en wereldkampioen Sven Kramer sloeg de laatste wereldbeker voor het begin van de Winterspelen, komende maand in Zuid-Korea, over. Hij gaf de voorkeur aan een trainingskamp in Collalbo. Ook Jorrit Bergsma, die zich niet voor de olympische 5000 meter wist te plaatsen, ontbrak in Erfurt.

