Polling wint bij rentree meteen Grand Prix van Tunis

Judoka Kim Polling uit Zevenhuizen heeft zaterdag de Grand Prix van Tunis gewonnen in de klasse tot 70 kilogram. De 26-jarige Nederlandse won al haar partijen in de hoofdstad van Tunesië met een ippon.

Finale

In de finale werd ook de Belgische Roxane Taeymans, met nog 2,5 minuut op de klok, door Polling op de rug gegooid. Het leverde haar een gouden medaille op en drie kussen van bondscoach Maarten Arens.



Rentree

Polling maakte in Tunis haar rentree op de tatami, nadat ze een aantal weken aan de kant had gestaan met een voetblessure. De drievoudig Europees kampioene miste daardoor onder meer de prestigieuze Grand Slam van Tokio en de World Masters, het toptoernooi dat ze al drie keer had gewonnen.

Voorbereiding

Voor Polling diende de Grand Prix in Tunis als voorbereiding op de Grand Slam van Parijs, op 10 en 11 februari.

