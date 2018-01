Oranje Nassau viert honderdjarig jubileum

Voetbalclub Oranje Nassau viert haar honderdjarig jublileum. Op de groots opgezette reünie was het zaterdag gezellig druk, er hadden zich 300 (oud) leden aangemeld. Het geheim van de club volgens voorzitter Bolt: 'Gezelligheid en gastvrijheid'.

Reünisten

Zaterdagmiddag druppelden de reünisten via de rode loper het clubgebouw binnen. Uit het hele land waren oud-leden gekomen met het grootste deel uiteraard uit Groningen zelf. Voorzitter van de jubilaris Alex Bolt zag de mensen met genoegen binnen komen.

Honderdjarig bestaan

'Het hele seizoen 2017-2018 staat in het teken van het honderjarig bestaan,' vertelt Bolt. 'In het afgelopen najaar zijn we al begonnen met verschillende activiteiten. Vandaag de reünie en op 30 april aanstaande, de dag dat we officieel honderd jaar bestaan, een groot feest.'

Eenheid

Bolt, die zelf 35 jaar bij de club heeft gevoetbald, roemt de eenheid binnen de club. 'We hebben er zelfs speciaal onderzoek naar gedaan en wat steeds naar voren komt is dat de club zo populair is geweest en nog steeds is door de gezelligheid en gastvrijheid die leden ervaren.'

Ontstaansgeschiedenis

ON ontstond in 1918. 'Onze club is door een aantal jongemannen opgericht in een klein zolderkamertje aan de A-straat in Groningen,' legt Bolt uit. 'De oprichtingsdatum was 30 april 1918. Een kleine greep uit markante eerste elftal voetballers die sinsdien de revue zijn gepasseerd? Johan Lindemuller, Bert Mooibroek, Roel Mateboer en Jan Jaap Hendriks. Dat zijn een beetje de coryfeeën van vroeger.'

Oudste lid

Jo Robijn (82) is het oudste lid van de club. Hij onthulde zaterdagmiddag het jubileumcadeau: een door de leerlingen van het Alfa-college gemaakte nieuwe stamtafel met 'ingelegd' jubileumvignet. 'Ik ben 67 jaar lid,' aldus Robijn. 'Ik speelde mijn eerste wedstrijd tegen GVAV Rapiditas. We wonnen met 2-0 en ik stond in het veld als spil.'

Chauffeur

Bert Postma is een bekend lid van Oranje Nassau. Hij was jarenlang de chauffeur van de commissaris van de koningin en gedeputeerden in Groningen. 'Op mijn 28e, nu 44 jaar geleden, moest ik noodgedwongen stoppen als voetballer vanwege blessures,' aldus Postma.

Op de brancard van het veld af

'Nu ben ik clubfotograaf en schrijf wedstrijdverslagen voor de website. Zo blijf ik toch bij de club betrokken. Ik geniet enorm van deze dag. De benen vallen eraf vanavond, maar dat is niet erg. Ik ging toen ik nog speelde het liefst met de brancard van het veld af. Daarom heb ik ook zo'n korte carrière gehad,' grapt Postma tot slot.