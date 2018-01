Expeditie Grunnen telt 1000 bierflesjes

Een tuin vol met lege bierflesjes en bierkratten trof het team van Expeditie Grunnen aan in Wedde. Henk Huls is vijftig jaar geworden en heeft het goed gevierd. En hij kreeg duizend bierflesjes cadeau, maar wat doet hij ermee?

Ook reed het busje langs Jeroen Hanssen in Nieuwolda. Hij heeft een vriendin gevonden naar aanleiding van het oproepje in een eerdere uitzending.

Ook in Expeditie Grunnen

- Vennenflat in Delfzijl

- Hout en kippen in Meeden

- Twee Husky's houden de wacht in Meeden

- Oma is 97 jaar geworden in Vlagtwedde

- Taartbakfestijn zonder taarten in Haren

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!