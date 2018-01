Kensington wint Popprijs 2017

De Utrechtse band Kensington heeft de Popprijs 2017 gewonnen. Dat werd zaterdagavond in de Oosterpoort in Groningen bekendgemaakt tijdens festival Eurosonic Noorderslag (ESNS).

De jury prees onder meer het feit dat de Utrechtse band vorig jaar meerdere keren de Ziggo Dome in Amsterdam had uitverkocht. '2017 was het jaar van de hiphop, en het lukte maar weinig rockbands om te Arena vijf keer vol te krijgen', zei de jury.

Zanger Eloi Youssef sprak van een 'kroon" na zo'n tien jaar hard werken. Kensington kreeg uit handen van NPO 3FM DJ Frank van der Lende een beeld en geldbedrag van 10.000 euro.

De band werd op het laatste moment vanuit Amsterdam ingevlogen om bij de prijsuitreiking te kunnen zijn. 'We speelden om half tien nog in Ahoy bij de Vrienden van Amstel Live. Toen zijn we in een privéjet van Rotterdam naar Eelde gevlogen!', zei gitarist Casper Starreveld



Belangrijkste bijdrage

De Popprijs is een vakprijs voor de artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar won DJ Martin Garrix.

Nationale talenten

Het festival wordt voor de 32e keer gehouden in De Oosterpoort in Groningen. Tijdens de eerste drie dagen van ESNS treden vooral buitenlandse bands en artiesten op uit heel Europa. Tijdens Noorderslag presenteren veelbelovende Nederlandse artiesten zich aan het publiek.

Naast de uitreiking van de Popprijs traden ook Roxeanne Hazes, Maan, de Groninger Kraantje Pappie en rapper Boef op in de Oosterpoort.

Boef-debat

Het optreden van Boef was omstreden vanwege de vrouwonvriendelijke uitspraken van de rapper. Daarom is hij op meerdere festivals geschrapt uit de line-up. Op ESNS was hij welkom. De organisatie hield wel een debat over de gevolgen van de uitspraken van de artiest.

Lees ook:

- Rapper Boef biedt opnieuw excuses aan; zaal juicht

- 'Voor een artiest is Noorderslag een soort Tinder'