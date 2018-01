Deel dit artikel:











Worstelaarster Klunder pakt voor vijfde keer op rij Nederlandse titel Zoë Klunder (links) in actie tijdens het EK Sambo worstelen in Praag vorig jaar. (Foto: Zoë Klunder)

Sambo worstelaarster Zoë Klunder uit Midwolda is zaterdag voor de vijfde keer op Nederlands kampioen geworden. Dit keer in de klasse tot 65 kilogram. In Utrecht was ze na drie partijen de sterkste in de finale.

Verdedigingssport Sambo worstelen is een van origine Russische verdedigingssport. De sport is populair in Oost-Europa. Klunder ondervindt in Nederland weinig echte tegenstand. Zo vecht ze in eigen land al vijf jaar op rij zonder dat haar tegenstreefsters een score wisten te plaatsen. Verder doel voor Klunder seizoen is het open Nederlands kampioenschap dat in maart van dit jaar gehouden wordt. Lees ook: - Oost-Groningse klaar voor NK: 'Ik hoop dat Sambo worstelen aanzien krijgt'