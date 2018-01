Deel dit artikel:











Lycurgus is Taurus de baas Dennis Borst haalt uit namens Lycurgus in de thuiswedstrijd tegen Taurus archief (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond in Houten een 3-0 zege geboekt tegen SV Land Taurus. De Groningers blijven koploper in de eredivisie met 42 punten uit vijftien wedstrijden. In de derde set werkten de gasten nog een setpoint tegen weg.

Setstanden De setstanden waren 25-18, 27-25 en 27-25 in het voordeel van de ploeg van coach Arjan Taaij. In de eerste set boog Lycurgus een 8-6 achterstand om en bleef daarna aan de goede kant van de score. Voorsprong bijna uit handen In de tweede set namen de Groningers een comfortabele 21-14 voorsprong, maar gaven deze uit handen en stond het na de inhaalrace van SV Land Taurus ineens 25-25. Toch trokken de gasten deze set naar zich toe door op de beslissende momenten toe te slaan. Beslissend Ook in de derde set bood de thuisploeg kranig tegenstand. Het ging gelijk op met aan het einde van deze set onder andere de tussenstand 22-22. Bij een 25-24 voorsprong voor Taurus werkte Lycurgus een setpoint weg. Vervolgens toonden de gasten zich koelbloediger. Programma Op woensdag 24 januari staat voor de stadjers wederom een belangrijke wedstrijd op het programma. Dan volgt de return in de halve bekerfinale tegen Orion. De heenwedstrijd in Doetinchem werd nipt met 3-2 gewonnen. Het duel in het Alfa-college Sportcentrum begint om 19.30 uur. Lees ook: - Lycurgus uiterst moeizaam voorbij talenten Papendal

