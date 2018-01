Den Hertog verovert op thuisbaan eerste seizoenszege en leiderspak

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog heeft zaterdagavond op het ijs van Kardinge zijn eerste overwinning van dit seizoen behaald. In de twaalfde wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup klopte hij zijn rivalen in de massasprint en heroverde daarmee ook het oranje leiderspak in het algemeen klassement.

Massasprint

In de wedstrijd over 125 ronden in Groningen slaagde geen één kopgroep erin om uit de greep van het peloton te blijven. Zo kwam het in de laatste ronde aan op een massasprint. Den Hertog wachtte het goede moment af en sloeg genadeloos toe.

Leiderspak terug

Op de eindstreep klopte hij Arjan Stroetinga die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Het brons ging naar Simon Schouten. Door deze overwinning nam Den Hertog het oranje leiderspak weer over van zijn ploeggenoot Crispijn Ariëns die hem vorige week in Alkmaar nog geklopt had. Ariëns staat vlak achter den Hertog tweede in het klassement.

Contractverlenging

Stadjer Robert Post, die zijn contract bij de ploeg Bouw en Techniek met twee jaar heeft verlengd, werd zevende. Johan Knol, afkomstig uit Midwolde, moest genoegen nemen met de achtste plaats. Post staat derde in het algemeen klassement, Knol vijfde.

