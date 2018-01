Bekkering benoemt tot erelid schaatsgewest

Daniëlle Bekkering kreeg in Kardinge de eer die haar toekomt. De schaatsster uit Den Ham kondigde zaterdag aan dat ze aan haar laatste seizoen bezig is als marathonschaatsster.

Drukte

Langs de ijsbaan was het drukker dan anders bij de jaarlijkse wedstrijd om de Marathoncup in Groningen. Bekkering is al 21 jaar lang een vertrouwd gezicht.

Loze ronde

Bekkering mocht vooraan het peloton vertrekken voor de zogenaamde 'loze ronde'. In de tachtig ronden die volgden liet ze zich ook nog af en toe zien. Aan het einde hield ze de benen stil. De rug werd gerecht. Ze genoot kenbaar van haar eenzame laatste rondjes op het ijs. De handen gingen de lucht in, het wegslikken van de emoties was was zichtbaar.

Oud-trainers aanwezig

Na een ereronde volgde een 'officieel' gedeelte op het middenterrein. Drie van haar trainers van de afgelopen jaren waren erbij. Lex Cazemier, Lammert Huitema en Rudi Groenendal.

Erelid

Ze haalden herinneringen op aan de tijd waarin ze samenwerkten. Ze werd uitgeroepen tot erelid van het schaatsgewest Groningen/Drenthe. Ook kreeg ze een beeldje en een oorkonde uit handen van voorzitter van de sectie marathon Albert Bakker.

