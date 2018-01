Deel dit artikel:











Slagter derde in eindklassement Tour Down Under Een prima begin van het seizoen voor Slagter (Foto: Instagram)

Tom Jelte Slagter is derde geworden in het eindklassement van de Australische etappekoers Tour Down Under. De Groninger zag zijn podiumplek in de slotrit niet meer in gevaar komen. De eindzege ging naar de Zuid-Afrikaan Daryl Impey.

Slagter dankt zijn goede eindklassering voornamelijk aan zijn derde plek in de rit van zaterdag. Greipel wint massasprint De slotetappe, een omloop in de straten van Adelaide, draaide uit op een massasprint. Daarin leek Caleb Ewan op de overwinning af te stevenen, maar hij werd nog overvleugeld door André Greipel, die zijn tweede ritzege boekte. Slagter eindigde in het peloton. World Tour In de eindstand moet Slagter zestien seconden toegeven op winnaar Impey en de nummer twee Richie Porte. De Tour Down Under is de eerste wedstrijd in de UCI World Tour. In dat klassement neemt Slagter eveneens de derde plek in, met 335 punten. Impey leidt met 585 punten. Lees ook: - Slagter klimt naar plek drie in Australië: 'Blij dat dit nu al lukt'