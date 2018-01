Deel dit artikel:











Auto belandt in de sloot naast A7 Hulpdiensten kwamen ter plaatse om zorg te verlenen (Foto: 112 Groningen)

Op de A7 bij Marum is zondagmorgen een auto over de kop geslagen en in de sloot beland. Bij het ongeluk raakte één persoon lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde rond 9:00 uur. Bij het incident waren geen andere auto's betrokken. Hoe de auto van de weg raakte, wordt nog onderzocht. De gewonde werd ter plaatse behandeld. {tweet:https://twitter.com/pnoeken/status/954995469616406528