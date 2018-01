Bodembeweging in de prijzen: 'Voor alle Groningers die hun eigen strijd voeren'

Op het partijcongres van de SP heeft de Groninger Bodembeweging de Rooie Reus-prijs gewonnen. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die misstanden aan de kaak stelt. De bodembeweging bijt zich al jaren vast in het gasdossier. Zo organiseerde de actiegroep vrijdag de massaal bezochte fakkeltocht in de stad Groningen.

Bodembeweging-voorzitter Jelle van der Knoop nam de prijs in ontvangst. 'We weten dat we voor een goede zaak vechten, maar een schouderklopje krijgen is af en toe belangrijk.'

Deze prijs is voor alle Groningers die hun eigen strijd voeren. Dat zijn stuk voor stuk rode reuzen! Jelle van der Knoop - Voorzitter Groninger Bodembeweging

Een zichtbaar geëmotioneerde Van der Knoop droeg de prijs op aan alle Groningers die hun eigen stijd uitvechten. 'We nemen deze prijs graag in ontvangst namens alle vrijwilligers van de bodembeweging, maar ook voor al die mensen die hun eigen strijd voeren. Tegen de NAM, tegen het CVW, tegen de Commissie Bijzondere Situaties en tegen de overheid. Dat zijn allemaal mensen die gevangen zitten in hun eigen strijd. Die elkaar ook helpen. Dat zijn stuk voor stuk rode reuzen. Groningen is een land vol rode reuzen!'

Bekijk het dankwoord hier

'In beloftes kun je niet veilig wonen'

SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen stond in haar speech eveneens stil bij de aardbevingsproblematiek in Groningen. 'Groningers voelen zich niet alleen in de steek gelaten. Ze zijn in de steek gelaten. Door Mark Rutte, die ze van alles belooft maar niets doet. Maar Groningers weten dat je in beloftes niet veilig kunt wonen.'

