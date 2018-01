Deel dit artikel:











'Deel Nederlanders wil meer belasting betalen als gaskraan dicht gaat' (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Eén op de vijf Nederlanders is bereid meer belasting te betalen als de gaswinning in Groningen op korte termijn moet stoppen. Deze groep heeft er 150 euro per jaar voor over om het verlies voor de schatkist te compenseren. Dat blijkt uit de wekelijkse politieke peiling van Maurice de Hond.