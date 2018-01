'Mollema kan rol van Contador probleemloos overnemen'

Nu Alberto Contador zijn fiets aan de wilgen heeft gehangen, moet Bauke Mollema namens Trek-Segafredo zorgen voor succes in de grote rondes. En dat gaat hem lukken, voorspelt Mollema's ploeggenoot Peter Stetina.

'Het vertrek van Contador was een groot verlies voor onze ploeg, maar ik denk dat Mollema zijn plek probleemloos kan overnemen', zegt de 30-jarige klimmer tegen cyclingnews.com.

Kwaliteiten van toprenners

'Veel mensen zijn volgens mij vergeten dat Mollema tweede stond in de Tour van 2016, todat hij viel in een natte afdaling, maar dat is gewoon pech. Hij heeft dezelfde kwaliteiten als andere toprenners.

Etappezege

Vorig jaar won Mollema voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Ronde van Frankrijk. In de vijftiende etappe zette hij in de laatste 30 kilometer de aanval in. Mollema was in de 104de editie van Le Tour de helper van Alberto Contador bij Trek-Segafredo, maar de Spanjaard bleek niet in topvorm.

