Live: FC Groningen op jacht na goede hervatting van de competitie in Tilburg

FC Groningen hervat vanmiddag de competitie met de uitwedstrijd tegen Willem II. Het is het duel in de eredivisie tussen de nummer dertien FC Groningen en veertien Willem II.

Volg het duel via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Te Wierik, Memisevic, van Nieff, Warmerdam; Bacuna, van de Looi, Reis; Drost, Veldwijk, Doan.

Willem II:

Branderhorst; Lewis, Lachman, Heerkens, Tsimikas; Haye, Chirivella, Rienstra, El Hankouri; Ogbeche, Sol.

Scheidsrechter: Danny Makkelie

#wilgro