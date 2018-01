'Internethit': 'Van zoveel aandacht ben ik wel geschrokken'

Hij wilde donderdag gewoon naar zijn huis in Assen, maar door zijn reactie op het feit dat de treinen niet reden is hij plots een 'internethit'.

Afgelopen donderdag wordt de 20-jarige Yannick Cheef opgevangen op het hoofdstation in Groningen. Verslaggever Derk Bosscher vertelt hem dat de treinen niet meer rijden, door de storm in het land.

'Wat?! Dat meen je niet. Nou, dan steel ik wel een auto.' Die reactie ging in sneltreinvaart rond op internet en werd op Dumpert zo'n 150.000 keer bekeken.

Volgers

'Het is zo gek dat je opeens zoveel aandacht krijgt', vertelt Yannick aan Derk Bosscher van het tv-programma Expeditie Grunnen. 'Ik ben er wel van geschrokken. Van de een op andere dag heb ik zoveel volgers erbij op Instagram en krijg ik vriendschapsverzoeken op Facebook.'

Gewoon naar huis

Dat zijn opmerking het internet over gaat, had hij nooit gedacht. 'Ik kwam gewoon van school en ik wilde snel naar huis gaan om te eten', zegt Yannick. 'Dat kon dus niet omdat de treinen niet reden.'

'Typisch Yannick'

De vrienden die naast Yannick staan beginnen te lachen. 'De opmerking die hij vervolgens maakt, is typisch Yannick. Lekker droog, zo is hij.'

Leuke reacties

'Mensen in de stad spreken me aan op het filmpje', gaat Yannick door. 'Dat is heel leuk, maar ik word er niet anders van, hoor. Ik blijf gewoon mezelf.'