Deel dit artikel:











Ntab buiten het podium op de 500 meter Dai Dai Ntab na zijn diskwalificatie op de 500 meter tijdens de Olympisch Kwalificatie (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Dai Dai Ntab is er zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Erfurt in Duitsland niet in geslaagd zich naar een podiumplaats te rijden op de 500 meter.

Hij werd achtste met een tijd van 35,10 seconden. De winst ging naar de Noor Havard Lorentzen: 34,85. Zilver was er voor Jan Smeekens, de Canadees Alex Boisvert-Lacroix werd derde. Ntab kwam afgelopen vrijdag ook al in actie op de 500 meter. Toen reed hij 35,57. Daarmee werd hij toen vijftiende. Lees ook:

- Ntab verrast niet op de 1000 meter: definitief geen Olympische Spelen

- Geen twijfel bij starter die Ntab diskwalificeerde: 'Je moet reageren op wat je waarneemt'