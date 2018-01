Deel dit artikel:











Kira en Anouk battlen door buiten The Voice Kira Dekker tijdens haar optreden bij The Voice (Foto: The Voice of Holland (RTL) via Youtube en Twitter)

De kritiek van Anouk op de Groningse zangeres Kira Dekker in The Voice of Holland vrijdagavond, ontaardt in gebekvecht op sociale media tussen de twee.

De rockzangeres maakte als jurylid van The Voice gehakt van het optreden van Dekker, in de laatste knockout-ronde. 'Je hoort hier niet thuis. Geen idee hoe je hier terecht bent gekomen, ik zou je direct naar huis sturen.' 'Ik ga een stuk chocholade eten, als ik dik word is het de schuld van Anouk', grapt Dekker op Twitter.

#youstopthetzelfinyourmond Maar dat laat Anouk niet over haar kant gaan: 'Als jij mijn kritiek al niet aankunt dan hoor je sowieso niet thuis in deze wereld', zegt ze in een video op haar Instagram. En over die chocolade schrijf ze '#ikeetookchocolade, #curvesarehot en #youstopthetzelfinyourmond'. 'ZeurKECHS' In de beschrijving schrijft ze 'Nou voor alle zeurKECHS van vandaag'. Een ironische verwijzing naar de rel rondom rapper Boef. Hij noemde twee vrouwen die hem een lift gaven 'kechs', straattaal voor hoeren. Kira krijgt op sociale media veel reacties over het optreden en de 'twitterfittie' tussen haar en Anouk. Daarover schrijft ze: 'Volgens mij is dit het naarste wat ik ooit heb meegemaakt'. Ondertussen steekt coach Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, Kira een hart onder de riem. 'Laten gaan schat. Ik weet wat je kunt en wie je bent'. Bekijk hier het optreden van Kira Dekker in de knockouts.

