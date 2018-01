Expeditie Grunnen krijgt zangles

Het team van Expeditie Grunnen kreeg zondag een zangworkshop in Noordbroek. Presentator Derk Bosscher leerde hoe hij zijn adem goed kon gebruiken tijdens het zingen. Daarna deed hij een optreden voor de groep.

Ook ontmoette het team Yannick Cheef. Hij werd een hit op onder andere Dumpert na zijn grap in Noord Vandaag: 'Rijden de treinen niet? Nou, dan steel ik wel een auto'. De video ging viral op internet en dat overvalt hem. 'Het is zó gek dat je opeens veel aandacht krijgt', aldus Yannick.

