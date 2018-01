Donar wint in en van Zwolle

De basketballers van Donar hebben zondagmiddag een overwinning geboekt in Zwolle. Landstede werd verslagen met 75-60.

Controle

De Groningers gingen elk kwart aan de leiding: 18-14, 36-26, 52-39 en 75-60. Het was een gecontroleerde wedstrijd van Donar waarin scherp werd verdedigd. De ploeg van coach Erik Braal was in staat om het tempo in de wedstrijd te controleren en zodoende Zwolle steeds op voldoende afstand te houden.

Topscorers

Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met 22 punten. Hij was ook goed voor vier assists. Thomas Koenis kwam tot veertien punten en pakte twaalf rebounds. Arvin Slagter maakte tien punten. De withemden zijn koploper in de Dutch Basketball League met 26 punten uit vijftien wedstrijden.

Europees duel

Komende woensdag 24 januari staat de volgende wedstrijd voor Donar op het programma. Dan spelen ze in de tweede poulefase van de Europe Cup tegen Cluj. Dit duel wordt gespeeld in Martiniplaza, begint om 19.00 uur en is live te volgen via een stream op onze website.

