Een armbreuk heeft ook voordelen bij tafeltennisser Kuijer

Shuo Han Men kijkt wanhopig om zich heen. De Chinese speelster van Midstars heeft zojuist verloren van Thomas Kuijer bij de Groninger Tafeltenniskampioenschappen (GK) in Loppersum.

Men is de gedoodverfde kampioen. Maar Kuijer is haar de baas. 4-3 wordt het. De laatste game eindigt in 12-10 nadat Kuijer ook al een aantal matchpoints heeft laten liggen.

Bij de GK test Kuijer zichzelf. Voornamelijk zijn backhand. Deze slag moet hij zich helemaal opnieuw eigen maken nadat hij in december 2016 bij een training zijn linkerarm brak. 'Ik ging door m'n enkel en viel. De val probeerde ik op te vangen met m'n arm. De arm kon mijn gewicht niet dragen.'

In de kantine van de sporthal laat hij de littekens zien. De pees tussen zijn hand en elleboog raakte ook zwaar beschadigd.

Centre court

De wedstrijden in de hoogste categorie van het toernooi worden gespeeld op het 'centre court'. De toeschouwers spreken met bewondering over de manier waarop Kuijer zich staande houdt tegen de jonge Chinese. 'Hoe lang speelt Thomas nu met noppen? Een paar maanden misschien?'

Met noppen

Zelf geeft de 23-jarige Hoogezandster het antwoord. 'Dit is mijn eerste officiële toernooi met noppen op mijn batje. Dat heb ik nodig omdat ik door de breuk niet meer alle bewegingen met m'n hand kan maken. Ik weet zelf ook niet precies wat het balletje gaat doen. Het voordeel is dat de tegenstander dat ook niet weet.' lacht hij.

Onvoorspelbare speler

Kuijer is noodgedwongen een onvoorspelbare speler geworden. Maar niet goed genoeg voor Midstars 1. Hij is als 'net te zwak om erbij te houden' beoordeeld. Het betekent dat hij een stap terug doet en in het tweede team van GTTC in Groningen gaat spelen.

Eerste divisie

In de noordelijke eerste divisie. Ook de terugkeer van routinier Jan Tammenga zorgt ervoor dat er geen plek meer voor hem is in het team dat volgende week aan het seizoen het seizoen begint.

Backhandtest

De overige drie wedstrijden verliest Kuijer. Succesvol was de backhandtest wel. 'Het is wel iets om mee door te gaan.' stelt hij. De laatste partij in de poule van vijf is net begonnen. Midstars-speler Peter Verweij speelt tegen Men. De uitslag doet er niet meer toe.

Voor de derde keer de beste

Verweij, de meest geroutineerde van de vijf, mag zich voor de derde keer in z'n loopbaan een jaar lang Gronings beste tafeltennisser noemen. Ook hij laat de grote favoriet Men kansloos.

Competitie belangrijker

'Het zegt me wel iets, maar niet veel. Veel belangrijker is de competitie die volgende week begint.' zegt een hevig zwetende Verweij. Samen met Tammenga, Pim van Schaij en Men gaat hij op jacht naar het kampioenschap in de tweede divisie.