Jeugdspelers Gorecht voor duizenden euro's bestolen

Bij een oefenwedstrijd van een jongensteam van VV Gorecht in Haren zijn zaterdagochtend spullen uit de kleedkamer gestolen. Het gaat om drie dure merkjassen waar telefoons en portemonnees in zaten.

Op het park van Gorecht speelden meerdere elftallen een serie oefenwedstrijden vanwege de winterstop. Het gedupeerde team was een elftal onder de 17 jaar.

Vierhonderd euro per stuk

Na een spelerswissel was de deur van hun kleedkamer niet op slot gedraaid, wat normaal gesproken wel gebeurt. Daardoor konden de dieven gemakkelijk binnenkomen.

Volgens bestuurslid Jurgen Hazewinkel wisten de daders precies wat ze moesten halen: 'De jassen hingen op verschillende plekken in de kleedkamer, niet eens naast elkaar. Ze hadden een waarde van vierhonderd euro per stuk.'

Rustig houden

Volgens Hazewinkel waren de jongens boos en gefrustreerd toen ze erachter kwamen dat hun spullen waren gestolen: 'Ik ben er naartoe gegaan en heb de boel rustig gehouden. Er werd al naar mogelijke daders gewezen, maar je kunt moeilijk zeggen wie het heeft gedaan. Iedereen kon naar binnen.'

Er moet weer iets gebeuren voor iedereen weer wakker wordt Jurgen Hazewinkel - bestuurslid VV Gorecht

Wakker geschud

De club heeft geen regels voor het sluiten van de deuren tijdens wedstrijden: 'We hebben alleen duidelijk aangegeven dat iedereen verantwoordelijk is voor z'n eigen goederen. Normaal gaan de deuren ook op slot, maar blijkbaar had dit team er niet goed om gedacht. Er moet weer iets gebeuren voor iedereen weer wakker wordt.'

De club heeft geen camera's bij de kleedkamers. Hazewinkel wil dit wel bespreken binnen het bestuur. De drie gedupeerde spelers gaan zelf aangifte doen bij de politie.

Andere jas

'Ik hoop dat deze berichtgeving ook andere clubs wakker schudt. Het kan overal gebeuren. Neem geen dure spullen mee naar wedstrijden of trainingen. Pak die andere jas maar even', zegt Hazewinkel.