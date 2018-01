FC Groningen moet genoegen nemen met puntendeling in Tilburg

Ritsu Doan, hier in duel met El Ahmadi tegen Feyenoord, scoorde de openingstreffer archief (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft de competitie na de winterstop hervat met een 1-1 gelijkspel tegen Willem II. De Japanner Doan zette de gasten in Tilburg na een kwartier spelen op voorsprong met een schitterend afstandsschot. Azzaoui maakte in de 71e minuut gelijk.

Blij met punt

Uiteindelijk mocht de ploeg van coach Ernest Faber blij zijn met een punt want vooral in de tweede helft kwam de FC er nauwelijks meer aan te pas. Willem II was een stuk dreigender, maar wist ook geen grote kansen af te dwingen. Invaller Azzaoui speelde verdedigers te Wierik en Memisevic makkelijk uit en schoot de bal langs een kansloze Padt.

Pegel Doan

Groningen leunde in de beginfase wat achterover en sloeg bij de eerste de beste aanval meteen toe. Drost, die dreigend was in de eerste helft, legde de bal goed af op Doan. De Japanner rukte op tot de zestienmeter en liet een keiharde pegel los die doelman Branderhorst volledig kansloos liet.

Kansen Tsimikas

De thuisploeg ging op jacht naar de gelijkmaker en kreeg twee grote kansen, allebei via linksback Tsimikas. Eerst was het Sergio Padt die met een intuïtieve reflex een hard schot van de Griek uit de bovenhoek hield na een half uur spelen.

Redding te Wierik

Vijf minuten voor rust voorkwam te Wierik de 1-1. Weer een gevaarlijk schot van Tsimikas die Padt wist te kloppen, maar dit keer de verdediger van Groningen op zijn pad vond die de bal met een kopbal van de doellijn wist te werken.

Meer balbezit Willem II

Na de pauze was het balbezit, net als in de eerste helft, veelvuldig voor de thuisploeg. Groningen probeerde het op de counter maar Veldwijk kreeg weinig gedaan in de spits en Bacuna sprong af en toe slordig om met kansrijke situaties.

Wissels en goal Azzaoui

Willem II-trainer Erwin van de Looi wisselde in korte tijd drie keer en één van die invallers zorgde in de 71e minuut voor de gelijkmaker. Azzaoui kapte zich voorbij de verdedigers van FC Groningen en voor Padt was er ook geen houden meer aan: 1-1.

Stand en programma

In de slotfase probeerden beide ploegen op zoek te gaan naar de winnende treffer, maar grote kansen kwamen er niet meer. Zo bleef het bij een puntendeling. Groningen blijft dertiende in de eredivisie, nu met 21 punten uit negentien duels. Aanstaande zaterdag 27 januari wacht voor de groen-witten de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

