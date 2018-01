Deel dit artikel:











Vera biedt inwoners aardbevingsgebied gratis concert aan Het uithangbord van club Vera in de Oosterstraat (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Poppodium Vera in Groningen biedt inwoners van het aardbevingsgebied een gratis concert aan. Het idee is afkomstig van programmeur Peter Weening. 'We hebben het ook al een keer gedaan voor bewoners van het azc in Onnen en dat was hartstikke leuk'.

140 concerten Het gaat niet om één concert waaruit gekozen kan worden, maar om de totale programmering van Vera in de grote zaal. Weening: 'Dat zijn het komende jaar zo'n 140 concerten. Sommige zijn uitverkocht en dan lukt het niet, maar meestal is er ruimte over.' Email Belangstellenden moeten kunnen aantonen dat ze uit het aardbevingsgebied komen. 'Ik denk dat dat wel op te lossen is', zegt Weening. 'Ze kunnen zich melden via mijn emailadres. Het is een aanbieding, en ze zien maar wat ze ermee doen.' Hart onder de riem De programmeur van Vera wil op deze manier een statement maken, omdat hij het schandalig vindt hoe de inwoners van het gebied behandeld worden en hij ze een hart onder de riem wil steken: 'De mensen hebben al een hoop ellende en muziek geeft een lach op het gezicht. Dat kan iedereen in een moeilijke situatie wel gebruiken, denk ik.' Belangstellenden kunnen zich melden op dit adres: pepr@vera-groningen.nl Lees ook:

