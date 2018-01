Deel dit artikel:











Tom van de Looi: 'De familie is tevreden, maar mijn vader en ik niet' (Foto: JK Beeld)

Een bijzondere wedstrijd vanmiddag voor FC Groningen-middenvelder Tom van de Looi. Hij debuteerde in het eerste elftal van de groen-witten tegen Willem II waar zijn vader Erwin hoofdcoach is. 'Ik sta hier met een glimlach op mijn gezicht,' vertelde Tom van de Looi na de 1-1. 'Ondanks het feit dat het resultaat niet ideaal is kan ik denk ik terugkijken op een hele mooie dag.'

Familie tevreden, vader en ik niet FC Groningen kwam tegen Willem II op voorsprong door een treffer van Doan, invaller Azzaoui maakte twintig minuten voor tijd gelijk. 'Ik denk dat de familie tevreden is, maar mijzelf en mijn vader kennende wij beiden niet,' analyseerde Tom. Debuut 'We hadden het lange tijd lastig in de eerste helft, ook met hun opkomende backs. In de tweede helft hebben we weinig meer weggegeven. Zelf wisten we nauwelijks iets te creëren. Ik heb zelf degelijk gespeeld, sober. Fantastisch om voor deze mooie club mijn debuut te maken, 'besloot Tom van de Looi zijn verhaal. Lees ook: - FC Groningen moet genoegen nemen met puntendeling in Tilburg

