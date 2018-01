Deel dit artikel:











Be Quick zakt verder weg na nieuwe zeperd tegen ADO'20 Rick Wiersma, hier in actie tegen Quick, maakte de enige Groningse treffer archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick 1887 heeft voor de tiende keer op rij niet weten te winnen. De ploeg van scheidend trainer Kevin Waalderbos ging op eigen veld met 5-1 onderuit tegen ADO'20. Hierdoor zakt 'the good old' naar de voorlaatste plek in de derde divisie

Doelpunten Bij rust stonden de gasten met 1-0 voor door een doelpunt in de zevende minuut van Gert Jan van Leiden. In de 52e minuut maakte Rick Wiersma de gelijkmaker, maar een minuut later stond ADO'20 wederom op voorsprong via een treffer van Meraj Allahdad. Hattrick Allahdad De Groningers kregen vervolgens geen vat op Allahdad die nog twee keer wist te scoren en hiermee een loepzuivere hattrick liet aantekenen. De vijfde goal van de gasten uit Heemskerk kwam op naam van Sead Mazreku. Onder 17 geeft goede voorbeeld Eerder op de dag toonden toonde het elftal van Be Quick onder 17 aan hoe het wel moet. In een oefenwedstrijd tegen GVAV maakten ze dit doelpunt: Voorlaatste Be Quick verliest door deze nieuwe nederlaag steeds meer terrein. De withemden staan nu zeventiende en voorlaatste met twaalf punten uit zeventien wedstrijden. Lees ook: - Waalderbos zwaait na vijftien jaar af bij Be Quick 1887

- Be Quick komt uit de winterstop met nipte nederlaag