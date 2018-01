Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Willem II

FC Groningen speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen Willem II. Doan zette de gasten na een kwartier spelen met een mooi afstandsschot op voorsprong, invaller Azzaoui maakte het Tilburgse doelpunt twintig minuten voor tijd.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Willem II was 4,57 oftewel 'Mwoah. Het was het nét niet'.

Er werden in totaal 1015 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Thuis tegen Heracles

Op zaterdagavond 27 januari vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan op eigen veld de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Het duel in het Noordlease stadion begint om 18:30 uur.

