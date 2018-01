Door de mand: Kees Vlietstra maakt kennis met Brabantse mores

'Pap! Ga zitten! Toe nou! Het is buitenspel.' Mijn zwager trekt aan de arm van zijn vader. Die staat in zijn eentje uitbundig te juichen in een vol vak die hard Willem II hooligans. We zijn in Tilburg, maart 2006. Willem II-FC Groningen.

We waren op een familieweekend in Brabant en blij dat we het gekrioel van kleine kinderen in een te klein bungalowhuisje even konden ontvluchten. Met de mannen naar de FC. Even eruit.

'Bek houden en zitten verke', hoor ik achter ons. Mijn schoonvader staat nog steeds te juichen. Hij vindt het gewoon een mooie goal van Nevland ondanks dat het buitenspel was. De brabo's achter ons konden deze bewondering voor de schoonheid van het moment niet zo appreciëren. 'Hé verke, zitten nondeju. Kut.'

Schoonvader gaat uiteindelijk glimlachend zitten. Na een minuut durf ik me om te draaien. Benieuwd wie mijn schoonvader voor 'verke' zit uit te maken. Wat ik al dacht. Allemaal New Kids Turbo gastjes. Tatoeages en matjes in de nek. Ze kijken me aan met een woedende glazige blik. Waarschijnlijk bij het produceren van de xtc pillen iets te lang boven de rest chemicaliën gehangen. Opeens springen ze allemaal hysterisch op. Willem II scoort 1-0. Inwendig vloekend daal ik de tribune af. Bier halen.

De familie Van de Looi had vanmiddag ook een familie-uitje in het Koning Willem II stadion. Vader Erwin als coach van de tricolores en zoon Tom als debuterende middenvelder van de FC. Moet bijzonder voor ze zijn geweest. In de Eredivisie is het ook bijzonder, niet uniek. De meest memorabele vader-zoon strijd was de vete in de familie Kruys. In 2004 scoorde zoon Rick vlak voor tijd de gelijkmaker voor FC Utrecht tegen De Graafschap dat gecoacht werd door vader Gert. Van vader mocht hij die zondag 'maar lekker bij zijn vriendin gaan slapen.'

Terug naar 2006, terug naar Tilburg. Tweede helft. Al snel scoren die verkens de 2-0. Van pure ellende ga ik maar weer bier halen.

In de sportwereld kom je elkaar overal tegen. Ook binnen families. Als een vereniging de hoeksteen van de samenleving is dan is het clubhuis de verlengde woonkamer. Erwin en Tom van de Looi speelden vanmiddag in de achtertuin tegen elkaar. De enige die blij is met de 1-1 eindstand is mamma Van de Looi.

Ik heb gelukkig nooit tegen mijn vader in een officiële wedstrijd moeten spelen. Ook niet tegen mijn broer. En dat is achteraf maar goed ook. We hebben wel heel veel tegen elkaar getraind en gespeeld. En dat daar geen doden bij zijn gevallen is een groot wonder. Het startte met basketballen op het pleintje voor onze basisschool in de Adriaan van Ostadestraat. Één tegen één. Make it, take it. Ik won want sneller, sterker en groter. Toen kwam de groeispurt van broertjelief. Hij won.

Toen zocht ik het in het mentale. Groningse trashtalk op mijn twaalfde. Ik ging hem mindfucken. 'Hé haalfmaal, ben je al eens betrapt op de wc? Nee? Lekker plekje hè?' Ik won.

Toen ging hij zich opeens allemaal basketbal moves eigen maken. Hij won. En dik.

Toen ik niet meer van hem kon winnen gooide ik het op de duurzaamheid. Best of three werd best of five. Best of five werd best of seven. 'Nog één potje'. 'Als je nu weggaat heb je verloren.' 'Wat nou, het wordt donker. Dan zet je je nachtkijker maar op. Naar huis gaan is voor losers.' Ik won maar we weten nu allebei wel beter.

Door naar 2006, Tilburg. Het wordt 3-0, mijn zwager gaat bier halen.

Nog even over de kunst van het niet verliezen. Als het er niet inzit om de winst te pakken dan is het handig om het verlies te minimaliseren. Dit is in alle teamsporten het geval. Zeker in sporten waar het doelsaldo in de eindstand van de competitie een factor speelt. Elk puntje telt. Van voetbal tot korfbal en van basketbal tot klaverjassen.

'We krijgen ze ook nog thuis' was de gevleugelde uitspraak bij het 3e van VV Engelbert, waar ik ook nog een aantal jaren onverdienstelijk heb mogen sporten, als we in de pauze met 7-0 achterstonden in de uitwedstrijd tegen de studenten van Forward 9. En dan wónnen we ook thuis. En ook nog eens met meer verschil dan dat we daar verloren hadden. Met grote dank aan onze vaste scheidsrechter. Dat dan weer wel.

Weer naar Tilburg, 2006. Bas Roorda moet weer vissen. En ik pissen. 4-0. Op de weg van de pisbakken naar de tribune maar even bier meegenomen voor zwager en schoonvader.

Vanochtend was er in de Topsporthal van het Alfa-college weer een talententraining voor jonge ambitieuze korfballertjes uit Groningen en omgeving. Trainer was ditmaal broerlief. Ik heb genoten op de tribune. De talenten werden in uitdagende oefeningen, motorisch leren, getriggerd om het beste uit zich zelf te halen. Talentontwikkeling zoals het hoort. Een kwartier voor het einde van de training laste mijn broer een drinkpauze in. Mijn gedachten dwaalden af naar eind vorige eeuw. Naar een andere drinkpauze.

Thuiswedstrijd Nic.1. Op het veld. Warm weer. Mijn broer Mike was geblesseerd of geschorst, speelde niet mee in ieder geval. De verzorgster wil in de pauze de bidons voor de spelers gaan vullen. Mike biedt aan om te helpen. Zo gezegd zo gedaan. De verzorgster loopt met een kratje naarde kleedkamer, Mike naar de kantine. In het linker keukenkastje staat achter de stapel schone theedoeken een liter Jenever. Normaal was die fles speciaal voor Flip van der Laan. Maar vanmiddag voor Mike zijn broer. Er gaat een halve liter jenever in bidon nummer 14. Geen water. Mike vult de andere bidons wel gewoon met water en geeft het kratje aan de verzorgster die met beide gevulde kratjes naar de dug out loopt.

De tweede helft is inmiddels begonnen. Het is bloedheet. Nic.1 doet het goed. We staan dik voor.

Time out. We snelwandelen naar onze dug out. De kratjes met bidons staan tussen ons in. Onze coach zegt niet zoveel. Iets over doorgaan zal het wel zijn geweest. Ik pak mijn bidon en spuit een ferme straal in mijn mond. Het is zogezegd bloedheet en ik heb een pracht van een dorst. Ik neem drie grote slokken voordat ik door krijg dat mijn keel in de fik staat. Proest het spul uit op het kunstgras voor de dug out. Er verschijnt spontaan een brandplek op de plek waar de jenever landt.

Ik kijk de verzorgster woedend aan. Die haalt haar schouders op. Opeens valt het kwartje. Met een ruk kijk ik naar de kantine, onze verlengde huiskamer. Achter het raam staat mijn broertje. Hij steekt zijn duim op. Die had ik nog tegoed van het basketbalpleintje.

Tot slot nog even naar Tilburg, 2006. De FC verliest uiteindelijk met 5-0 van Willem II. Met de pens vol evenementenbier dalen we onder honende blikken van de Turbo Kids de trappen van de tribune af. Ik leg een arm om de schouder van mijn zwager. 'We krijgen die verkens ook nog thuis,' roep ik in zijn oor.

Onze (schoon)vader loopt glimlachend voor ons uit naar de auto. What the fuck. We dragen ons verlies als winnaars. Een dag om nooit te vergeten.

Kees Vlietstra