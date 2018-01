NAM daagt bedrijven uit om te komen met oplossing voor opslag duurzame energie

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) komt met een prijsvraag voor nationale en internationale groeibedrijven, om te komen tot een oplossing voor grootschalige opslag van duurzame energie.

Met deze zogeheten NAM70 Challenge wil de maatschappij een goede stap in de richting maken van de energietransitie. De gaswinning ligt zwaar onder vuur vanwege de immense problemen met schade in onze provincie. Bovendien raakt het gas in het Slochterveld op.

Levering waarborgen

NAM, dat 70 jaar bestaat, wil dat de levering van energie betrouwbaar blijft. Via grootschalige opslag van energie moet de levering te allen tijde gewaarborgd blijven. Door bedrijven uit te dagen met ideeën daarover hoopt NAM tot een oplossing te komen. De winnaar krijgt een nog onbekend geldbedrag en NAM als klant. De NAM70 Challenge begint maandag.

