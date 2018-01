Lof voor debutant Van de Looi: 'Hij doet geen gekke dingen, is slim en denkt over alles na'

In het sportforum op Radio Noord is louter lof voor Tom van de Looi, die in de uitwedstrijd tegen Willem II verdienstelijk debuteerde in het elftal van FC Groningen.

'Hij weet precies hoe hij het wil en wat hij moet doen', zegt RTV Noord-verslaggever Elwin Baas. 'Hij doet geen gekke dingen, is slim en denkt over alles na.'

'Gerust laten staan'

Analist Wim Masker steekt zijn enthousiasme ook niet onder stoelen of banken. 'Van de Looi was in zal zijn soberheid de ideale controleur. Je kunt die jongen gerust laten staan. Hij zal fouten maken, maar dat doen geroutineerde spelers ook. Het is een heel intelligente jongen, met een prima basistechniek.'

'Als je niet opvalt in zo'n eerste wedstrijd, doe je het juist goed', prijst analist Barend Beltman het debuut van Van de Looi.

'Onopvallend, maar toch heel goed'

En juist dat opvallende spel doet Masker denken aan iemand. 'In een van de ochtendkranten werd de vergelijking gemaakt met Kevin Strootman, maar ik vind hem meer iets hebben van Marten de Roon. Onopvallend zijn, maar dan toch heel goed.'

Ruim baan voor de jeugd

FC Groningen trekt de kaart van de jeugd. Deels gedwongen, omdat er geen geld is om ervaren spelers te halen. Masker: 'Twee jaar geleden schreef Groningen in het beleidsplan dat in 2018 talent op één moest staan. De eerste vruchten plukken ze daar al van. Zie Ludovit Reis, het lijkt alsof hij al vijf jaar in het eerste elftal speelt.'

'Spelen met vuur'

Idrissi en Jenssen zijn vertrokken, dat is volgens Baas wel een risico. 'Je hebt weinig mogelijkheden meer om wat te forceren. Op de lange termijn speel je als club wel met vuur. Ik vind het heel logisch, eerst zorgen dat je financieel geen zorgen meer hebt. Maar er gaan schorsingen en blessures komen. Je staat nu op de plek waar je zou moeten staan. Zorg dat je veilig bent, selecteer door. En geef deze jonge jongens de kans.'

'Doelstelling aanpassen'

Groningen staat dertiende, maar het befaamde linkerrijtje is nog in zicht. 'Groningen is geen topclub', benadrukt Baas. 'De ambitie moet zeker play-offs voor Europees voetbal zijn. Maar op dit moment, de korte termijn, moet je de doelstelling misschien toch een beetje aanpassen.'

'Soms moet je een stap terug doen om er dan twee vooruit te zetten. Ik heb niet het gevoel dat er nog heel veel muziek in deze selectie zit. Op lange termijn wel, maar niet in de komende twee, drie maanden.'

Beltman blijft positief: 'Negende worden met twee jongens van 17 en 18, dat is toch geweldig?'

