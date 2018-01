Aan de Unikenstraat in Stadskanaal heeft maandagochtend brand gewoed in de meterkast van een woning. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit.

Het korps van Stadskanaal kreeg bij het blussen hulp van de brandweer in Gieten.

Bij de brand kwam veel rook vrij en er is volgens de brandweer veel rookschade in het huis. De bewoner was niet thuis.