Youp van 't Hek: 'Het hele land moet zich schamen voor wat er in Groningen gebeurt'

'Het hele land moet zich diep, diep, diep schamen voor wat er in Groningen gebeurt.' Zo opent cabaretier Youp van 't Hek een videoboodschap gericht aan Groningers.

De video wordt gedeeld door de Groninger Bodem Beweging op YouTube.

'Dat er aardbevingen zijn, oké, dat is erg genoeg. Maar we hebben voor miljarden bij jullie uit de grond gehaald. Het hele land heeft er heel lang warmpjes bij gezeten. En dan hoor je al die schade doodgewoon te betalen, en niet steeds mensen met enorme kluiten in het riet te sturen en toestanden te verzinnen rond dan weer de NAM, dan weer de staat, en dan weer die en dan weer die.'

'Er moet gewoon betaald worden. En de gaskraan moet langzaamaan dicht', stelt Van 't Hek. 'Dat weet iedereen. Ik zelfs', sluit hij de video af.

