'Wordt het tijd voor een nieuwe mars naar Den Haag?'

Als de gaswinningsproblematiek niet snel wordt opgelost, is het tijd voor hardere acties. Dat schrijft SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

Daarmee volgt de politicus de lijn van de Groninger Bodem Beweging, waarvan voorzitter Jelle van der Knoop zegt dat volgende aardbevingsacties harder zullen zijn dan een fakkeltocht. Afgelopen weekend zei ook columnist Jan Mulder dat Groningers moeten zorgen voor politieke reuring.

Hardere acties

'De gaswinning moet nu naar een veilig niveau, we moeten veilig kunnen leven, de schade moet snel en goed worden vergoed door een onafhankelijk fonds, de NAM mag geen enkele macht meer hebben en er moet fors worden geïnvesteerd in Groningen', schrijft Beckerman in een facebookbericht.

'Groningen heeft een prachtig verleden, dat brokkelt nu onder onze ogen af. Wij willen ons verleden en onze toekomst terug. Als dat nu nog niet gebeurt is het tijd voor nieuwe acties. En zoals de Groninger Bodem Beweging al zei: dan is het tijd voor hardere acties.'

Limburgers organiseerden in 1975 een mars naar Den Haag Sandra Beckerman - SP

Mars naar Den Haag

De SP-politicus oppert ook een idee voor een actie: 'In 1975 was Nederland jarenlang warm gestookt door mijnbouw in Limburg. De regering zette mijnwerkers in de kou. Zij organiseerden een mars naar Den Haag.

2018: Nederland was jarenlang warm gestookt door mijnbouw in Groningen. De regering zet Groningers in de kou. Tijd voor een nieuwe mars naar Den Haag?'

Geschiedenis geschreven

In het bericht op Facebook blikt Beckerman ook terug op de fakkeltocht van afgelopen vrijdag. 'Ik ben niet vaak zo blij, trots en hoopvol geweest als afgelopen vrijdag bij de fakkeltocht. 12.000 mensen die samen besluiten: genoeg is genoeg. Groningen krijgt klap op klap maar is niet verslagen maar staat massaal op. Hier werd geschiedenis geschreven!'

'Ik weet één ding zeker: wij houden vol, wij houden moed. Wij blijven samen op staan. Groningers zijn we van Groningen tot Heerlen, van Den Haag tot Winterswijk.' Om af te sluiten met: 'Wij gaan winnen!'

