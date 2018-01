Asielzoekersschool Ter Apel en praktijkschool Winkler Prins zijn excellente scholen (update)

De Interschool in Ter Apel en de praktijkopleiding van de scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam hebben maandag van het ministerie van Onderwijs het predicaat 'excellent' gekregen.

Daarmee heeft de provincie Groningen drie excellente scholen. De Sint Nicolaasschool in Haren had het predicaat excellent al enkele jaren. Een overzicht van alle excellente scholen op kaart vind je hier.

De Interschool in Ter Apel is een basisschool voor asielzoekerskinderen op het azc-terrein. Op de praktijkopleiding van de Winkler Prins worden leerlingen klaargestoomd voor een baan.

Directeur Anita Klompsma-Bolk (l) van de Interschool en wethouder Wietze Potze nemen de onderscheiding in ontvangst (Beeld: Interschool Ter Apel)



Trots

'Zelfs koning Willem Alexander heeft vorig jaar een bezoek gebracht aan Interschool. Hier zijn we trots op', zegt directeur Anita Klompsma-Bolk.

Wethouder Wietze Potze van de gemeente Westerwolde en de directeur kregen het predicaat maandagochtend uitgereikt van het ministerie. Potze: 'De positieve beoordeling van de inspectie was al een compliment voor de inzet van de directeur en het team, maar dan ook nog het predicaat excellente ontvangen is natuurlijk geweldig.'

Bijzonder

'Heel bijzonder! Dit is een feestje waard', zegt directeur Alie Stuut van de praktijkopleiding Winkler Prins. 'Dit kan helpen als ouders een keuze moeten maken voor de toekomst van hun kind.'

'Het is een mooie, kleine school. De mentoren zijn heel aardig. Even dollen, of een grapje maken onder de les. Bijna alles kan hier', zegt Tim de Graaf, een van de leerlingen van de praktijkschool.

Hij wil graag kok worden. 'Dat lijkt me gewoon een leuke baan.'

De uitreiking in Veendam (Beeld: Marco Grimmon/RTV Noord)



Uitblinken

Om het predicaat 'excellent' te bemachtigen moet een school niet alleen goed onderwijs bieden, maar bovendien op een of ander manier uitblinken. Sommige scholen vallen op door hun uitmuntende samenwerking met hun buurt. Andere snijden hun onderwijs uitzonderlijk goed toe op hun leerlingen. Weer andere hebben bijzonder inspirerende leerkrachten.



248 excellente scholen

49 scholen kregen maandag te horen dat ze voortaan de eretitel 'excellent' mogen voeren. Het aantal uitblinkers in heel Nederland komt daarmee op 248.

